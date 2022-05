Il Borussia Dortmund fa il colpo Adeyemi: ufficiale l’arrivo dal Salisburgo

È una giornata impegnativa negli uffici del Borussia Dortmund. Dopo aver annunciato l’accordo con il Manchester City per la cessione di Erling Haaland, esattamente un'ora dopo i gialloneri ufficializzano anche un colpo in entrata. E che colpo.

Karim Adeyemi è infatti un nuovo calciatore delle Wespen. L’attaccante classe 2002 arriva dal Red Bull Salisburgo e ha firmato un contratto che lo legherà al Dortmund fino al 2027.

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022

Passato anche dal Bayern Monaco in età preadolescenziale, ha lasciato i Roten dopo un solo anno per questioni legate al suo carattere, per poi crescere nell'Unterhaching, sobborgo di Monaco, e poi a Salisburgo.

L'articolo prosegue qui sotto

La sua ascesa tra il club targato Red Bull e le giovanili della Mannschaft ha convinto anche Hansi Flick a farne immediatamente un giocatore da nazionale tedesca in autunno, dopo che già negli scorsi mesi aveva brillato con l'Under 21, vincendo anche l'Europeo di categoria.

Quella col Dortmund sarà la sua prima avventura da professionista in Germania a livello di club. Per aggiudicarselo, il club avrebbe sborsato circa 30 milioni di euro.

Per il Borussia non si dovrebbe trattare del sostituto di Haaland in senso stretto, visto che i gialloneri sono al lavoro per acquistare un altro attaccante che abbia più caratteristiche di prima punta. Adeyemi ha però tutte le caratteristiche per essere il nuovo uomo simbolo dell'attacco giallonero. E, come Haaland, arriva da Salisburgo. Sigillo di garanzia.