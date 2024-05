Dove vedere Atalanta-Juventus in tv, in chiaro e in streaming

Atalanta-Juventus finale della Coppa Italia 2023/2024: le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Atto conclusivo della Coppa Italia 2023/2024, con la finale tra Atalanta e Juventus.

La Dea ha l'opportunità di coronare una stagione strepitosa, che la vede anche in finale di Europa League dove sfiderà il Bayer Leverkusen: prima però la sfida secca coi bianconeri, ad un passo dal ritorno in Champions e che hanno nella Coppa Italia l'unica chance di alzare al cielo un trofeo in questa stagione.

Di seguito, tutte le informazioni su come e dove vedere Atalanta-Juventus in diretta tv, in chiaro e in streaming.