+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Pubblicità
Pubblicità
Osnabrueck

Osnabrueck Panoramica

World Cup new wave GFX

Yamal, Haaland & 10 stars making their World Cup debuts

We're now less than a week away from the start of the 2026 World Cup, with teams currently making their final preparations ahead of the big kick-off in the United States, Mexico and Canada on Thursday. This is the biggest World Cup ever, with 48 teams having qualified, meaning there are a whole host of players making their first appearance on the global stage.

AnalysisWorld Cup
Spain vs Iraq - Friendlies

Explained: Why ALL squad players must join World Cup pre-match anthems

FIFA has announced a significant protocol modification that will see every squad member take part in the pre-match national anthems at the upcoming World Cup. Moving away from traditional sporting custom, football's global governing body has mandated that both starting line-ups and substitutes congregate together on the pitch ahead of kick-off.

World CupUSA
Kylian Mbappe France 2026

'Might awaken demons' - Mbappe reveals game he'll NEVER watch

France captain Kylian Mbappe has candidly admitted that he has never rewatched his country's heartbreaking 2022 World Cup final defeat against Argentina. Despite netting a historic hat-trick during the thrilling showpiece event in Qatar, the Real Madrid superstar confessed that revisiting the painful memory could reopen old psychological wounds.

K. MbappeFrance
Lionel Messi Argentina 2025

Now’s the time! Why historic Messi meeting shouldn’t scare England

England have never come up against Lionel Messi, and Robbie Fowler has told GOAL why the 2026 World Cup could be the perfect occasion in which to cross paths with the Argentine GOAT. The ex-Three Lions frontman says the 2022 champion should not scare Thomas Tuchel’s side, while a reunion with old adversaries Cristiano Ronaldo and Portugal should also be embraced.

L. MessiExclusive
Altro
Pubblicità
Altro
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Liga III crestLiga III

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Osnabrueck crestOsnabrueck38248666343280
V
D
V
V
V
2Energie Cottbus crestEnergie Cottbus38219872512172
V
V
S
V
V
3RW Essen crestRW Essen382010878661270
V
V
S
S
S
4MSV Duisburg crestMSV Duisburg381911866491768
D
D
V
S
V
5Hansa Rostock crestHansa Rostock381813774492567
V
V
D
S
D
Altro

Betting spotlight

USMNT vs Germany Predictions: Germans to see off co-hosts in Chicago
Vedi altri articoli sulle scommesse
Goal.com
Copyright © 2026 Goal Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute su Goal non possono essere pubblicate, diffuse, riscritte o ridistribuite senza previa autorizzazione scritta di Goal