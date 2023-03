Sanzioni estese a livello internazionale: il Tottenham chiede spiegazioni alla FIFA per Paratici

L'inibizione dei dirigenti italiani estesa anche fuori dall'Italia costringe il Tottenham a chiedere spiegazioni: "Nessun preavviso".

Tottenham in prima pagina negli ultimi giorni. Non per risultati o trasferimenti di calciomercato, ma bensì per ulteriori motivi. Dopo l'addio a Conte e la promozione di Stellini a traghettatore fino al termine della stagione, gli Spurs devono ora fare i conti con la decisione della FIFA di estendere a livello mondiale le sanzioni ai dirigenti italiani.

Il decreto colpisce anche il Tottenham considerando come il dirigente Spurs, Fabio Paratici, sia attualmente inibito per trenta mesi nell'ambito dell'operazione che ha portato la Juventus ad avere -15 in classifica. Un fulmine a ciel sereno per i londinesi, che hanno chiesto delucidazioni alla FIFA.