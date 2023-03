L'organismo internazionale del calcio ha decretato l'estensione delle sanzioni dei dirigenti sportivi oltre i confini nazionali.

Saranno settimane importanti per comprendere che succederà dopo le sanzioni emesse dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, a margine del caso plusvalenze.

Dopo la diffusione delle stesse sanzioni, avvenuta a fine gennaio, la FIFA si è espressa in merito alla richiesta della stessa Federcalcio di estenderle a livello internazionale.

"A seguito della richiesta della Federazione italiana, il comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte a diversi funzionari di calcio con effetto in tutto il mondo".

La FIFA, tramite un comunicato inviato a Sky Sport News, ha reso nota quindi l'estensione delle sanzioni inflitte ai dirigenti sportivi dalla Corte Federale.

Tra queste figura anche quella a Fabio Paratici, attualmente operativo al Tottenham, a cui è stata data l'inibizione momentanea per 30 mesi a operare in ambito FIGC e, a questo punto, estesa in ambito internazionale.

Nella lista c'è anche Federico Cherubini (16 mesi di inibizione), oltre ai dimissionari Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.