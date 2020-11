Robert Lewandowski e Pernille Harder vincono la Goal 50

Gli attaccanti di Bayern Monaco e Chelsea sono stati premiati per le loro eccezionali prestazioni offerte nel corso della stagione 2019/2020.

Robert Lewandowski e Pernille Harder sono stati incoronati vincitori dell'edizione 2020 di Goal 50.

L'attaccante del ha battuto la concorrenza del centrocampista del , Kevin De Bruyne, e del quattro volte vincitore Lionel Messi, per prendersi il titolo per la prima volta dopo una memorabile stagione 2019/2020.

Il nazionale polacco ha segnato l'incredibile numero di 55 goal in 47 partite in tutte le competizioni, mentre la squadra allenata da Hansi Flick ha conquistato il 'Triplete' vincendo , DFB-Pokal e .

Diventa il sesto vincitore diverso del premio maschile, instaurato nel 2008, seguendo le orme di Messi, Cristiano Ronaldo, Sneijder, Modric e il trionfatore dello scorso anno, Van Dijk.

"E' molto bello vincere un titolo individuale, è un altro piacevole extra", ha affermato Lewandowski a Goal in una video intervista che sarà pubblicata mercoledì 11 novembre. "Il calcio è uno sport di squadra, ma questi premi significano molto per me. Ciò dimostra che il duro lavoro fatto viene sempre ripagato. Finché si gioca a calcio, bisogna rimanere affamati. Dopo la carriera si può pensare a quello che si è vinto. Arrivare al vertice è difficile, restarci lo è ancora di più".

Lewandowski è uno dei sette giocatori del Bayern a classificarsi tra i primi 25: con lui anche Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Alphonso Davies, oltre a Thiago Alcantara che in estate si è trasferito al .

E' De Bruyne, però, a finire secondo dopo una stagione superba al City che lo ha visto eguagliare Thierry Henry per il maggior numero di assist in una singola stagione di Premier League (20). Messi sale sul podio dopo essere diventato il primo giocatore nella storia della a mettere a segno oltre 20 goal e 20 assist in una singola edizione, nonostante un periodo di turbolenze fuori dal campo che ha quasi portato alla partenza dell'argentino.

La Top 5 è completata da Neymar, che ha contribuito a portare il in finale di Champions League e alla vittoria della tripletta nazionale, e da Cristiano Ronaldo, che ha goduto di un'altra stagione stellare sottoporta con la maglia della . L'altro fenomeno dei parigini, Kylian Mbappé si piazza al sesto posto.

mentre al settimo troviamo Van Dijk che ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista della Premier League da parte del Liverpool dopo 30 anni. Il difensore olandese è uno dei cinque giocatori della squadra di Klopp a presenziare nella lista assieme a Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Jordan Henderson.

Altri club che vantano più di un rappresentante sono il (Karim Benzema e Sergio Ramos), la Juventus (Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala) e il (Erling Haaland e Jadon Sancho).

Gli unici due italiani nella lista dei 50 calciatori e calciatrici che si sono maggiormente distinti nel 2020 sono Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro grazie alla sua fantastica stagione con la maglia della , e Cristiana Girelli, stella della Juventus Women, icona assoluto del calcio femminile in .

Sul versante femminile è la Harder a trionfare grazie alle superbe prestazioni offerte con la maglia del , che le permettono di diventare la seconda calciatrice ad aggiudicarsi il premio dopo il successo di Megan Rapinoe dello scorso anno. La nazionale danese ha segnato 38 goal in tutte le competizioni, aiutando la sua squadra a vincere la doppietta in patria e a raggiungere la finale di Champions.

"E' sempre bello ricevere questi premi individuali", ha detto a Goal in una video intervista esclusiva che sarà pubblicata giovedì 12 novembre. "Ovviamente la vittoria di questi premi dipende solo dalla squadra. Ho avuto compagne fantastiche e mi sono divertita moltissimo".

Harder - ora al - ha resistito alla concorrenza dell'attaccante dell' , Vivianne Miedema, con l'olandese che è arrivata seconda dopo aver terminato la stagione come capocannoniere sia nella Super League Femminile che in Champions League. L'inglese Lucy Bronze completa il podio grazie ai quattro trofei vinti col (con cui si è laureata campionessa d'Europa), prima di partire per l' e firmare col Manchester City. Lei è solo una delle otto giocatrici del club francese presenti in lista assieme a Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard, Saki Kumagai e Amandine Henry, tutte nella Top 10.

Il Chelsea presenta quattro giocatrici: Sam Kerr, Guro Reiten, Beth England e Ji So-yun si uniscono alla nuova compagna di squadra Harder.

Sono solo tre le rappresentanti della nazionale laureatasi campione del mondo nel 2019: classifica condizionata dal Coronavirus che ha stravolto il calendario del calcio a stelle e strisce. Le giocatrici in questione sono Crystal Dunn (che troviamo al 10° posto), Julie Ertz e Abby Dahlkemper. Assenti invece la detentrice del trofeo, Megan Rapinoe, e Alex Morgan.

Goal 50 è un premio annuale che elegge i 50 migliori giocatori di sesso maschile e femminile del mondo.

I giocatori sono divisi in due gruppi da 25 e classificati in base ai risultati ottenuti nella stagione.

I Chief Editor e i corrispondenti delle 42 edizioni di Goal in tutto il mondo hanno espresso il loro giudizio in base alle prestazioni offerte in campo, all'eredità calcistica e ai successi ottenuti a livello di club e nazionali.