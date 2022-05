Playoff Serie C, i goal in trasferta valgono doppio? Il regolamento

Dopo le promozioni di Modena, Bari e Sudtirol in Serie B, c'è ancora posto per un'altra squadra nella prossima cadetteria, edizione 2022/2023. Questo arriverà dai lunghi playoff di Serie C attualmente in corso, che vedono diverse quadre partecipare per strappare l'ultimo pass promozione.

Attualmente i playoff di Serie C sono giunti al primo turno nazionale, dopo il primo e il secondo turno interni ai tre gironi. Terza fase dunque, in cui si gioca in gare di andata e ritorno. CIò significa che entra in gioco come di consueto la possibilità di parità tra le due sfide.

PLAYOFF SERIE C: I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

No. Si tratta di un caso diverso sia dalla Coppa Italia, sia dalla Champions.

Nel primo, infatti, i goal in trasferta valgono doppio. In Coppa Italia, ad esempio, se una squadra A batte una squadra B 1-0 e al ritorno la B vince 2-1, è la A a passare il turno (conto tre reti a due).

Nel secondo, i goal in trasferta non valgono doppio. In Champions, ad esempio, se una squadra A batte una squadra B 1-0 e al ritorno la B vince 2-1 si va ai supplementari (conto due a due).

Nel caso dei playoff di Serie C, invece, davanti allo stesso esempio di 1-0 e 2-1, a parità di reti segnate, dunque, si qualifica alla fase successiva la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

I SUPPLEMENTARI SI GIOCANO?

No. In caso di parità di goal segnati nei due match, passano al secondo turno dei playoff nazionali le squadre meglio classificate durante la stagione regolare. Lo stesso vale per il secondo turno dei playoff nazionali: in caso di parità nei goal segnati tra le due gare, si qualificano le teste di serie.

Primo turno playoff Nazionali: Palermo, Renate, Entella, Cesena, Feralpisalò

Secondo turno playoff Nazionali: Padova, Reggiana Catanzaro più la migliore classifica tre le squadre qualificate

Significa che Juventus Under 23, Foggia, Trestina, Pescara e Monopoli, avversarie rispettivamente di Renate, Entella, Palermo, Feralpisalò e Cesena sono qualificate al secondo turno dei playoff nazionali in caso di parità di reti tra andata e ritorno.