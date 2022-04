Playoff e playout Serie C 2022: tabellone, date e come funziona

Chiusa la stagione regolare di Serie C, con le ultime gare in programma, spazio ai playoff e ai playout. Tre squadre promosse direttamente in Serie B, ma ancora un posto disponibile per la prossima edizione della seconda serie. Non solo, visto che insieme alle squadre già retrocesse in virtù dell'ultimo posto, il conto delle compagini che ripartiranno dalla Serie D non è ancora completo.

A maggio, infatti, si giocheranno i lunghi playoff per proclamare l'ultima squadra che giocherà la Serie B 2022/2023 e i playout in gara di andata e ritorno per chiudere la questione retrocessione. Se il campionato regolare è chiuso, inizia quello degli scontri diretti per salire di categoria o mantenerla.

PLAYOFF, PRIMO TURNO

1 maggio, gara unica

Girone A

Sesta classificata-undicesima classificata

Settima classificata-decima classificata

Ottava classificata-nona classificata

Girone B

Pescara-Carrarese

Ancona-Olbia

Gubbio-Lucchese

Girone C

Quinta classifica-decima classificata

Sesta-nona classifica

Settima-ottava classificata

PLAYOFF, SECONDO TURNO

4 maggio, gara unica

Girone A

Quinta classificata-peggiore classificata primo turno

Migliore classificata primo turno-seconda migliore classifica primo turno

Girone B

Entella -peggiore classificata primo turno

-peggiore classificata primo turno Migliore classificata primo turno-seconda migliore classifica primo turno

Girone C

Quarta classifica-decima classificata

Sesta-nona classifica

Settima-ottava classificata

FASE NAZIONALE PLAYOFF PRIMO TURNO

8-12 maggio, gare di andata e ritorno

Feralpi Salò -da determinare

-da determinare Cesena -da determinare

-da determinare Renate -da determinare

-da determinare Terza girone C-da determinare

Migliore classificata spareggi-da determinare

FASE NAZIONALE PLAYOFF SECONDO TURNO

17-21 maggio, gare di andata e ritorno

Reggiana -da determinare

-da determinare Seconda classificata gruppo A-da determinare

Seconda classificata grupo C-da determinare

Migliore classifica primo turno playoff nazionali-da determinare

FINAL FOUR

25-29 maggio, gare di andata e ritorno

Semifinali

Qualificata dalla fase nazionale playoff secondo turno-qualificata dalla fase nazionale playoff secondo turno

Qualificata dalla fase nazionale playoff secondo turno-qualificata dalla fase nazionale playoff secondo turno

5-12 giugno, finale andata e ritorno: chi vince è promossa in Serie B

Qualificata dalle semifinali final four-qualificata dalle semifinali final four-

PLAYOUT

7-14 maggio, gare di andata e ritorno: chi perde è retrocesso in Serie D

Girone A

19esima classifica-16esima classificata

17esima classifica-18esima classificata

Girone B

Imolese-Viterbese

Fermana-Pistoiese

Girone C