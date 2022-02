Playoff e playout Serie C 2021/2022: tabellone, regolamento e date delle partite

Anche in questa stagione, come già accaduto nel corso degli ultimi anni, il campionato di Serie C è suddiviso in due parti: una regular season nella quale si affrontano sessanta squadre suddivise in tre gironi da venti compagini ciascuno, alla quale seguiranno poi playoff e playout che sanciranno gli ultimi verdetti.

Saranno i playoff a sancire quale sarà la quarta squadra che salirà in Serie B. Le altre tre, che si guadagneranno la promozione diretta, saranno invece quelle che si classificheranno al primo posto nei rispettivi gironi.

Attraverso i playout invece, si completerà, come di consueto, il quadro delle compagini retrocesse in Serie D. Dovranno essere nove in tutto, ovvero quelle classificate al ventesimo posto dei rispettivi gironi che scendono direttamente, più altre sei decise appunto dai playout che vedranno protagoniste le squadre che si sono piazzate tra il sedicesimo ed il diciannovesimo posto nei gironi.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C 2021/22

Parteciperanno ai playoff 28 squadre. Di queste 21, ovvero sette per ogni girone, partono dai playoff girone, mentre le restanti sette vengono ammesse direttamente ai playoff nazionali.

L’intera fase dei playoff sarà dunque suddivisa in tre fasi:

playoff del girone

playoff nazionale

final four

DATE PLAYOFF E PLAYOUT SERIE C 2021/2022

I playoff di Serie C inizieranno domenica 1 maggio 2022 e si concluderanno domenica 12 giugno 2022: nel mese di giugno si disputeranno solamente le gare valide per la final four, ovvero semifinali e finale.

Tra sabato 7 maggio 2022 e sabato 14 maggio 2022 verranno invece disputate le gare dei playout.

PLAYOFF GIRONI SERIE C 2021/22

Al primo turno dei playoff dei gironi di Serie C 2021/2021 partecipano le due peggiori quarte dei tre gironi e tutte le squadre che si sono classificate tra il quinto ed il decimo posto di ciascun girone, più l’undicesima del girone in cui è presente la compagine che ha vinto la Coppa Italia di Serie C.

Le squadre si affrontano, in gara unica:

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi: entrano in tale fase anche le due peggiori quarte e la quinta classifica nel girone in cui non è presente la migliore quarta dei gironi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso al secondo turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Le date delle gare:

1° Turno - Gara unica Domenica 1 maggio 2022

2° Turno - Gara unica Mercoledì 4 maggio 2022

PRIMO TURNO PLAYOFF NAZIONALI SERIE C 2021/2022

Al primo turno del playoff Nazionale partecipano dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta classifica della regular season.

Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida), ovvero le tre squadre classificatesi terze nei gironi, la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata) e la meglio classificata in regular season tra le sei vincitrici dei playoff di girone.

Le teste di serie passano il turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti.

Le date delle gare:

1° Turno - Gara di andata Domenica 8 maggio 2022

1° Turno - Gara di ritorno Giovedì 12 maggio 2022

SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALI SERIE C 2021/2022

A questa fase partecipano le cinque squadre provenienti dal primo turno dei playoff, più le tre seconde classificate dei gironi nella regular season.

Le teste di serie saranno quattro: le tre seconde classificate dei gironi nella regular season, più la miglior classificata tra le vincitrici del Primo turno playoff nazionale.

Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie.

Le date delle gare:

2° Turno - Gara di andata Martedì 17 maggio 2022

2° Turno - Gara di ritorno Sabato 21 maggio 2022

FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C 2021/2022

Le quattro squadre vincenti dei confronti del secondo turno playoff nazionale prendono parte alla final four. Il tabellone prevede gare gare di andata e ritorno per le due semifinali e dunque la finale, sempre doppia per definire l'ultima promossa in Serie B.

In caso di parità dopo i 180' non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori.

In caso di parità dopo le gare di andata e ritorno della finale, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità su procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La squadra vincente si guadagnerà la promozione alla Serie B 2022/2023.

Le date delle gare:

Semifinali - Gara di andata Mercoledì 25 maggio 2022

Semifinali - Gara di ritorno Domenica 29 maggio 2022

Finale - Gara di andata Domenica 5 giugno 2022

Finale - Gara di ritorno Domenica 12 giugno 2022

PLAYOUT SERIE C 2021/2022

Partecipano ai playout le squadre classificatesi dal sedicesimo al diciannovesimo posto di ogni girone, accoppiate in base all’ordine di classifica. Le sfide si giocato in gare di andata e ritorno, con quest’ultima gara che si gioca in casa della miglior classificata in regular season: quindi diciannovesima contro sedicesima e diciottesima contro diciassettesima.

In caso di parità di punteggio dopo i 180’, la vincente viene determinata in base alla differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season. Le due squadre perdenti di ciascun girone retrocederanno nella Serie D 2022-2023.

I playout non vengono disputati se il distacco in classifica è superiore agli 8 punti tra penultima e terzultima, tra terzultima e quartultima o tra ultima e penultima nel caso del girone C.

Le date delle gare:

