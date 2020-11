Nations League final four: quando, dove si gioca e possibili avversarie dell'Italia

La nuova edizione della Nations League si deciderà nel 2021: tutte le date, le squadre e le informazioni sulle fase finale.

La prima edizione della è stata vinta dal , ora spazio alla seconda. Chiusa la fase a gironi del torneo che la UEFA ha deciso di istituire per eliminare quasi tutte le amichevoli nella pausa delle Nazionali, via alla fase finale per sollevare il trofeo attualmente nelle mani dei lusitani di Cristiano Ronaldo.

Prima della final four andrà in scena l'Europeo, posticipato al 2021 come noto a causa della pandemia di coronavirus, e previsto in estate per vedere chi riuscirà a vincere la competizione anche in questo conquistata dal Portogallo nell'ultima edizione disputata. Dunque, la nuova edizione della Nations League, 2022-2023.

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE, QUANDO SI GIOCA

Il 6 e il 7 ottobre 2021 si giocheranno le due semifinali della final four tra le quattro squadre che hanno strappato il pass dopo aver vinto il proprio girone nella Lega A della Nations League. Il 10 dello stesso mese invece si disputeranno le gare valide per la finale terzo-quarto posto e quella principale, nella prima edizione vinta dal Portogallo sull' .

Il sorteggio per decidere gli accoppiamenti delle semifinali della final four si terrà il 3 dicembre 2020: nessun paletto per quanto riguarda l'urna.

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE, DOVE SI GIOCA

Il paese ospitante sarebbe stato scelto tra una delle quattro finaliste, come confermato dall'UEFA nella riunione dell'esecutivo. , Olanda e hanno dichiarato l'interesse a portare le gare nel proprio paese: tutte provenienti dal gruppo A della Lega 1, alla fine sarà proprio l'Italia a vedere in campo le ultime gare della Nations League 2020-21.

Gli stadi scelti per la fase finale della Nations League sono lo Stadium di , casa dei bianconeri, e San Siro, leggendario impianto di Milano che ospita le gare di e .

LE PARTECIPANTI ALLA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

La prima squadra a qualificarsi alla fase finale è stata la , capace di arrivare davanti ai detentori del Portogallo nel girone 3 della Lega A di Nations League. A seguire la , roboante nel battere la per 6-0, strappando la qualificazione al turno successivo.

Nell'ultima giornata di qualificazioni hanno ottenuto la possibilità di giocarsi il trofeo anche il , terzo all'ultimo Mondiale, e per l'appunto l'Italia di Mancini. Proprio al prossimo Europeo saranno loro le favorite per il titolo finale, insieme alla solita Germania e ad un' in rapida ascesa dopo decenni di oblio.