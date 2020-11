Nations League, i verdetti - Belgio alla Final Four, promossa l'Albania di Reja

Si è conclusa la fase a gironi della Nations League 2020/2021: nella prossima edizione giocheranno nella massima lega Austria e Galles.

Cala il sipario sui gruppi della Nations League 2020/2021 . In attesa delle ultime gare dei playout per la Lega C e la fase finale per la A, che porterà al sollevamento del trofeo, si possono già enunciare il resto dei verdetti tra promozioni, retrocessioni e le stesse squadre qualificate alla final four.

Tra i più importanti, sicuramente quello che ha visto l' Albania di Reja salire in Lega B per l'edizione 2022/2023: un grande traguardo per l'ex tecnico di e , capace di portare la Nazionale già di De Biasi a confrontarsi con squadre di tutto rispetto nel prossimo torneo.

Promozione che significa molto anche per Far Oer e Gibilterra , entrambe pronte a giocare la prossima Lega C. Da ultime del ranking, a possibilità di continuare a stupire e magari giocare un domani l'Europeo se non dovessero andare per il verso giusto le canoniche qualificazioni europee.

Altre squadre

Male invece Slovacchia, e Bulgaria, tutte retrocesse in Lega C: continua la discesa delle quattro nazionali, che nel tempo hanno ottenuto importanti risultati tra Europeo e Mondiali, ma non hanno avuto un ricambio generazionale all'altezza.

Volano in Lega A insieme alle grandi d'Europa l' , il , la e sopratutto l'Ungheria, che dopo aver strappato la qualificazione all'Europeo continua il suo ritorno nelle alte sfere sotto il commissario tecnico Rossi.

ACCEDONO ALLA FINAL FOUR

, , ,

I sorteggi per le due semifinali andranno in scena il 3 dicembre: nessun paletto per l'urna, prevista anche la finale terzo-quarto posto.

RETROCESSE IN LEGA B

, , , o

PROMOSSE IN LEGA A

Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Galles

RETROCESSE IN LEGA C

, Slovacchia, Turchia, Bulgaria

PROMOSSE IN LEGA B

Montenegro, Armenia, Slovenia, Albania

PROMOSSE IN LEGA C

Far Oer, Gibilterra

RETROCESSE IN LEGA D

Da determinare. Retrocedono due delle ultime quattro nei gironi di Lega C: la Moldavia sfiderà il Kakistan, Cipro affronterà l'Estonia.