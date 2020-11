Nations League 2022/2023: date e in che lega saranno le squadre

Per chiudere l'attuale edizione della Nations League si giocheranno ancora le sfide della fase finale, ma già si pensa alla prossima.

A novembre 2020, si è conclusa tra sorprese, ribaltoni e sicurezze la fase a gironi della 2020/2021. Passo successivo, la fase finale per determinare la vincitrice del trofeo tra Italia, Belgio, Spagna e Francia . Oltre alle due gare delle pericolanti nella Lega C, con due compagini che dovranno affrontare la prossima Lega D.

Per il resto, escludendo la fase finale, che non cambierà la posizione delle sopracitate quattro squadre, ancora in Lega A, e le due che dovranno giocare la D, si conosce già quali nazioni giocheranno le quattro leghe nell'edizione 2022/2023. In più, sarà la UEFA a decidere chi tra Svizzera e Ucraina retrocederà in Lega B, in seguito all'annullamento dell'ultima gara per coronavirus.

Ancora una volta, la nuova edizione di Nations League servirà non solo per il ranking e il trofeo finale, ma sopratutto per dare la possibilità alle nazioni più piccole di provare a qualificarsi al successivo Europeo anche in caso di mancato accesso tramite il canonico percorso delle qualificazioni.

NATIONS LEAGUE 2022/2023, LE DATE

Fase a gironi:

Prima giornata, 2-4 giugno 2022

Seconda giornata, 5-7 giugno 2022

Terza giornata, 9-11 giugno 2022

Quarta giornata, 12-14 giugno 2022

Quinta giornata, 22-24 settembre 2022

Sesta giornata, 25-27 settembre 2022

Fase finale:

Giugno 2023

Match di retrocessione in Lega D

Marzo 2024

Le squadre verranno inserite nei gruppi interni alle varie leghe a fine 2021:

NATIONS LEAGUE 2022/2023, LEGA A

, , , , , , , , , , , , , Ungheria, . o

NATIONS LEAGUE 2022/2023, LEGA B

Finlandia, Norvegia, , , Albania, Armenia, -Erzegovina, , Montenegro, Romania, , , , Slovenia. Svizzera o Ucraina

NATIONS LEAGUE 2022/2023, LEGA C

Azerbaijan, Bielorussia, Isole Far Oer, Georgia, Gibilterra, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, , Slovacchia, , Bulgaria, Grecia, Kosovo . Due tra Cipro, Estonia, Kazakistan e Moldavia

NATIONS LEAGUE 2022/2023, LEGA D