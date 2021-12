Nations League 2022/2023, il calendario dell'Italia: date e orari

Il sorteggio della Nations League 2022/2023, andato in scena il 16 dicembre a Montreux (in Svizzera), non ha regalato gioie all'Italia.

Azzurri inclusi nel Gruppo 3 della Lega A, lo stesso in cui figureranno Germania, Inghilterra e Ungheria. Insomma, urna per niente benevola e squadra di Roberto Mancini chiamata a spingersi oltre i propri limiti per provare a superare il girone.

In seguito alla formazione del raggruppamento, è stato compilato anche il calendario della Nations League 2022/2023: per l'Italia primo impegno il 4 giugno 2022 in casa contro la Germania, ultima gara il 26 settembre 2022 sul campo dell'Ungheria.

Di seguito, il programma completo delle partite - comprensivo di date e orari - che vedranno scendere in campo gli azzurri.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE 2022/2023: DATE E ORARI