Il girone dell'Italia in Nations League: azzurri con Germania, Inghilterra e Ungheria

A Montreux, in Svizzera, si è tenuto il sorteggio dei gironi della Nations League 2022/23: caccia alla Francia, vincitrice dell'ultima edizione contro la Spagna nella finale disputata a San Siro ad ottobre.

L'Italia, facente parte della Lega A, è stata sorteggiata nel Gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria, un vero e proprio raggruppamento di ferro che di certo non può lasciare soddisfatti.

D'altronde il rischio di impegni dall'alto coefficiente di difficoltà era elevato, guardando la composizione delle varie fasce: per gli azzurri, oltre alla rivincita della finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra, anche la sfida sempre prestigiosa con la Germania e l'incrocio con l'Ungheria allenata da un commissario tecnico italiano, Marco Rossi.

L'urna si conferma non fortunata per i ragazzi di Mancini, che a marzo si giocheranno la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 contro la Macedonia del Nord in semifinale ed, eventualmente, una tra Portogallo e Turchia nella finale dei playoff.

Il Ct. azzurro ha commentato l'esito del sorteggio di Montreux ai microfoni del sito ufficiale della Federcalcio.

"È un bel girone, - ha affermato il Commissario tecnico - con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente".

"Sono solo partite di calcio, - ha aggiunto - incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio. Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da commissario tecnico sarà la prima volta, ne sono felice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro CT Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo".

Nonostante il gruppo di ferro, l'obiettivo dell'Italia non cambia:

"Proviamo a vincere. - ha detto Mancini - Vorremmo tornare a giocare la Final Four come accaduto quest’anno e provare a vincere il torneo".