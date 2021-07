Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli Azzurri

Il calendario dell'Italia tra amichevoli, qualificazioni Mondiali e Nations League: data, orario e sede delle partite.

Dopo il trionfo a Euro 2020, l'Italia si gode un meritato riposo prima di tornare in campo per le partite di qualificazioni Mondiali e Nations League.

Di seguito il calendario completo e le informazioni su data, orario e sede delle prossime partite degli Azzurri.

QUANDO GIOCA L'ITALIA: DATA E ORARIO

La prossima partita dell'Italia è in programma giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 contro la Bulgaria: la gara è valida per il girone di qualificazione ai Mondiali 2022.

DOVE GIOCA L'ITALIA

La prima partita della Nazionale post Euro 2020 si giocherà proprio in Italia, a Firenze. La cornice di Italia-Bulgaria sarà infatti lo Stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina.

DOVE VEDERE L'ITALIA IN TV E STREAMING

Italia-Bulgaria, così come tutte le partite della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai, in particolare su Rai Uno, numero 1 e 501 HD del digitale terrestre.

CALENDARIO ITALIA