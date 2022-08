Monza-Frosinone dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita il Frosinone nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monza di Giovanni Stroppa inizia la sua stagione ufficiale sfidando in casa il Frosinone di Fabio Grosso nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per la prima volta nella loro storia, i brianzoli disputeranno il campionato di Serie A, mentre i ciociari proveranno a centrare la promozione nel torneo di Serie B.

Le due formazioni non si sono mai affrontate nella loro storia in gare di Coppa Italia. Sono invece 4 i precedenti in gare ufficiali, con statistiche leggermente favorevoli ai brianzoli, che hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il Monza farà il suo esordio nel campionato di Serie A venerdì 13 agosto ospitando in casa il Torino, mentre il Frosinone inizierà il campionato di Serie B affrontando in trasferta al Braglia il Modena domenica 14.

La vincente della sfida di Coppa Italia Monza-Frosinone affronterà nei sedicesimi di finale la vincente di Salernitana-Parma. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Monza-Frosinone si disputerà la sera di domenica 7 agosto 2022 nel palcoscenico dell'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di Torino, è in programma alle ore 21.15.

L'incontro di Coppa Italia, Monza-Frosinone, sarà trasmesso in diretta televisiva da Mediaset, che ha acquistato i diritti della competizione, e sarà visibile in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).

Sarà possibile vedere Monza-Frosinone anche in diretta streaming in chiaro grazie a Mediaset Infinity. La partita di Coppa Italia sarà visibile sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad attraverso la app per dispositivi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Monza-Frosinone anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-FROSINONE

Stroppa si affiderà al 3-5-2. In attacco Mota Carvalho è favorito su Ciurria per far coppia con Caprari. A centrocampo Barberis agirà da playmaker, con Filippo Ranocchia e Valoti mezzali. Birindelli e Carlos Augusto (in vantaggio su D'Alessandro) saranno invece i due esterni. In difesa linea a tre composta da Marrone, Andrea Ranocchia e Carboni. Fra i pali ballottaggio fra Cragno e Di Gregorio.

Grosso manderà in campo i ciociari con il 4-3-3. Fra i pali agirà Turati, davanti a lui Lucioni e Szyminski saranno i due centrali difensivi, con Oyono e Cotali terzini. A centrocampo il rumeno Boloca sarà il regista, con Lulic e Haoudi interni. Davanti Moro sarà il centravanti, con Caso (favorito su Garritano) e Rohden esterni offensivi.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marrone, A. Ranocchia, A. Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All. Stroppa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Haoudi; Caso, Moro, Rohden. All. Grosso