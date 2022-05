Coppa Italia 2022/2023: tabellone, calendario, sorteggio e risultati

Dalle squadre impegnate al calendario, dal tabellone ai risultati della Coppa Italia 2022/2023: tutto quello che c'è da sapere sul torneo.

L'Inter punta a riconfermarsi Campione della Coppa Italia. Big e sorprese, a succedere ai nerazzurri nell'albo d'oro della competizione. Si gioca l'edizione 2022/2023 della coppa nazionale, che permette ai vincitori, oltre al trofeo suddetto, anche la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana.

Come di consueto, le otto squadre meglio classificate nella Serie A precedente entrano in campo solamente negli ottavi di finale: le altre squadre della massima serie, così come quelle di Serie B e di C iniziano il torneo qualche turno prima, così da entrare nella fase più importante della Coppa Italia.

COPPA ITALIA 2022/2023: LE DATE

Primo turno eliminatorio - Da definire

Secondo turno eliminatorio - Da definire

Terzo turno eliminatorio - Da definire

Ottavi - 10, 12, 17 e 19 gennaio (gara unica)

Quarti - 31 gennaio-2 febbraio (gara unica)

Semifinale - 4 e 5 aprile (andata), 25 e 26 aprile (ritorno)

Finale - 24 maggio a Roma

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA 2023

Da definire

QUANDO GIOCANO LE BIG?

A gennaio 2023 entreranno in scena le otto squadre classificate dal primo all'ottavo posto nella Serie A 2021/2022. Si tratta nello specifico di Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona e Torino. Le big giocano in gara unica nel proprio stadio gli ottavi di finale.

Anche i quarti si giocano in gara unica, con match da disputarsi in casa della squadra meglio classificata nella stagione precedente di Serie A, B o C.

Nei trentaduesimi di finale, ovvero la seconda fase della Coppa Italia, cominciano il proprio percorso le squadre classificate dal nono al ventesimo posto nella passata Serie A, al pari delle venti squadre di Serie B. Nel turno preliminare, il primo, sono invece presenti le squadre neopromosse dalla C alla B e le migliori quattro squadre di Serie C non approdate in B nel 2021/2022.