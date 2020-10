L'evoluzione di Wayne Rooney: da centravanti a regista al Derby County

Leggendario centravanti del Manchester United e dell'Inghilterra: oggi Wayne Rooney fa il regista a tutto campo in Championship con il Derby County.

Sono decisamente pochi i giocatori ancora in attività capaci di fregiarsi dell'appellativo di leggenda: nel caso di Wayne Rooney il nobile titolo è certificato da una serie interminabile di record e soprattutto da una strepitosa carriera.

Miglior marcatore nella storia del e in quella della Nazionale inglese, secondo miglior marcatore della Premier League e unico giocatore ad aver segnato almeno 10 goal per 11 stagioni di fila: un palmares con cinque campionati, una , un Mondiale per Club e quattro . Di tempo ne è passato da quello strepitoso esordio con la maglia dell' ancora minorenne, poi il decennio da sogno con i Red Devils prima del romantico ritorno nel club che lo aveva cresciuto.

Nella storia di Rooney c'è però anche molto altro: un'evoluzione tecnica e tattica tipica di chi il calcio lo sente nelle vene, una vera e propria trasformazione maturata durante l'esperienza negli al e consacrata definitivamente nel giorno del ritorno in al .

Nel 2018 decide infatti di tentare l'avventura americana per contribuire allo sviluppo della e già a Washington arretra spesso la sua posizione da centravanti puro a trequartista sfruttando una visione di gioco e una qualità fuori dal comune: nel biennio a stelle e strisce arrivano ben 25 reti e 14 assist in 52 presenze complessive, condite da tante giocate illuminanti per i compagni.

Lo scorso gennaio il classe '85 ha però deciso di tornare in patria per sposare l'affascinante progetto del Derby County, desideroso di tornare presto in Premier League: il monumento inglese si è rimesso così in gioco per l'ennesima volta, questa volta reinventandosi regista sui fangosi campi della Championship con il doppio ruolo di giocatore e assistente di mister Cocu.

Una trasformazione che ha dell'incredibile se si pensa al Rooney visto sui campi inglesi a partire dai primi anni del nuovo millennio: quel centravanti che faceva della corsa, della forza fisica e dell'agonismo i suoi principali punti di forza, ora incanta con lanci millimetrici abbassandosi a ricevere palla tra i due centrali difensivi.

Da centravanti puro a centrocampista di qualità: a 34 anni 'Wazza' è lo splendido protagonista di una nuova vita, capace di rimettersi in gioco da zero in un campionato dove il ritmo la fa da padrone. Segno dell'amore folle per uno sport che gli ha dato tanto e al quale lui ha dato tutto sé stesso.

Cocu gli ha subito affidato le chiavi della mediana e la fascia da capitano: la corsa e gli strappi di un tempo sono solo un lontano ricordo, ma Rooney ha saputo prendere in mano la squadra sin dalle prime battute sfruttando quell'innata attitudine per la leadership che lo ha sempre contraddistinto. Con risultati del tutto sorprendenti.

"In campo parlo molto anche di aspetti minori, provo a essere quella voce che in campo ti guida nei dettagli più piccoli".

Sono già sette le reti messe a segno nelle 30 presenze collezionate fin qui e lo scorso marzo, il destino gli ha riservato un avversario speciale: proprio nell'ultima gara, prima che il mondo si fermasse, Rooney ha ritrovato da avversario il suo Manchester United negli ottavi di FA Cup, senza però riuscire a evitare la netta sconfitta.

L'agonismo, comunque, è sempre quello di un tempo: ammirare il più grande marcatore della storia inglese sgomitare a centrocampo nei campi della seconda divisione è una sensazione unica per tutti gli amanti di questo sport. A 34 anni il 'nuovo' Rooney regala ancora emozioni: un suo ritorno in Premier League sarebbe il meritato epilogo di una carriera degna della migliore sceneggiatura hollywoodiana.