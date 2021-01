Rooney si ritira: sarà allenatore a tempo pieno del Derby County

Wayne Rooney lascia il calcio giocato: si dedicherà al ruolo di allenatore del Derby County, terzultimo in Championship.

Fine di un'era: Wayne Rooney lascia ufficialmente il calcio giocato per concentrarsi a pieno titolo sul ruolo di manager del , di cui è stato allenatore-giocatore negli ultimi mesi.

La società inglese ha comunicato i dettagli dell'accordo con l'ex : due anni e mezzo di contratto per provare a risollevare le sorti del club, attualmente terzultimo in Championship, la seconda divisione del calcio inglese.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

In realtà la carriera da giocatore di Rooney si era conclusa di fatto già a novembre quando, dopo l'addio di Phillip Cocu, era stato chiamato a comporre con Shay Given, Liam Rosenior e Justin Walker il quartetto alla guida della squadra.

Da allora Rooney non si è mai convocato, preferendo gestire tattiche e strategie dalla panchina e non in campo. Cosa che ora potrà fare in completa autonomia, supportato dagli altri tre già citati che faranno parte del suo staff.