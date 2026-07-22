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Championship

Championship - Generale

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Championship, calendario e risultati

giovedì 13 agosto
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
venerdì 14 agosto
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
Preston North End badge
Preston North End
PNE
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
Bristol City badge
Bristol City
BRC
Millwall badge
Millwall
MIL
Norwich City badge
Norwich City
NOR
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Birmingham City crestBirmingham City00000000
2Blackburn Rovers crestBlackburn Rovers00000000
3Bolton Wanderers crestBolton Wanderers00000000
4Bristol City crestBristol City00000000
5Burnley crestBurnley00000000
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