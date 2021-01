La Juventus chiude per Abdoulaye Dabo: visite mediche nelle prossime ore

Nuovo rinforzo giovane e di talento per la Juventus, che acquista Abdoulaye Dabo dal Nantes: andrà ad aggregarsi alla formazione Under 23.

La , mentre in campionato continua la rincorsa al primo posto e batte anche il Sassuolo, lavora sodo anche in sede di calciomercato. Come sempre, la Vecchia Signora è molto attenta soprattutto al futuro e ogni gennaio piazza almeno un colpo di prospettiva.

Succede anche quest'anno, perché la società bianconera ha chiuso l'acquisto di Abdoulaye Dabo dal , che vi avevamo già preannunciato negli scorsi giorni. Si tratta di un classe 2001, ala offensiva d'attacco che ama prevalentemente giocare sulla sinistra, ma che può giocare anche a destra o da trequartista.

La Juventus ha chiuso l'acquisto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche già questa mattina (lunedì).

Francese di non ancora 20 anni, che gioca nella squadra B della società della Loira, con cui sta disputando il Championnat National 2. Non ha ancora debuttato in prima squadra. La Juventus ci crede talmente tanto che lo ha scovato comunque e lo sta portando a . Inizialmente sarà aggregato alla formazione Under 23 che, lo ricordiamo, milita in Serie C e quindi sarà già un banco di prova importante tra i professionisti per Dabo.