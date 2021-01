Un altro giovane per la Juve: in dirittura d'arrivo Dabo del Nantes

Abdoulaye Dabo si avvicina a grandi passi alla Juventus: lunedì giornata decisiva per il buon esito dell'operazione.

Prosegue la linea verde della sul mercato: dopo Rovella e Reynolds, i bianconeri puntano anche un talento francese del .

Come riferito da 'Sky Sport', si tratta di Abdoulaye Dabo, 19enne ala in forza nella squadra B della società della Loira, con cui sta disputando il Championnat National 2.

Lunedì dovrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca dell'operazione che porterà Dabo a , dapprima nella formazione Under 23 militante nel girone A di Serie C e allenata da Lamberto Zauli.

La speranza, ovviamente, è quella di riuscire a guadagnarsi la chiamata di Pirlo nella prima squadra e, magari, esordire per dimostrare in campo tutto il suo reale valore e abbandonare l'etichetta di oggetto misterioso.