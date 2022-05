La Juventus Under 23 conquista i quarti dei playoff: ora punta alla promozione

La Juventus Under 23 continua la sua corsa. La selezione giovanile del club bianconero ha vinto la sfida dei playoff di Serie C contro il Renate e ottiene l'accesso ai quarti.

Decisovo nella trasferta infrasettimanale il goal di Da Graca arrivato nel primo tempo e che permette alla squadra di Zauli di tornare ai quarti di finale a due anni di distanza dall'ultima volta.

Ora l'obiettivo dei bianconeri è migliorare il loro percorso, non essendo mai riusciti ad arrivare in semifinale. Nella testa dei ragazzi di Zauli c'è la conquista di un posto in Serie B.

Da capire ora chi sarà l'avversaria della Juventus Under 23 dopo gli spareggi giocati in contemporanea la sera di giovedì 12 maggio.

La Juve ha terminato la stagione regolare all'ottavo posto in classifica, posizione più alta mai occupata dai bianconeri a fine campionato dal 2018, anno della prima partecipazione alla Serie C.