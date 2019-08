Juventus, il J|Hotel apre al pubblico: sarà il primo affiliato a un club calcistico

E' la prima struttura alberghiera realizzata in Italia in collaborazione con un club calcistico: 11.200 metri quadrati di superficie, 138 camere.

Innovazione. Sostantivo da sempre caro alla , che da oggi si arricchisce di un altro capitolo. Il J|Hotel, infatti, apre al pubblico. Dopo aver spalancato le sue porte alla prima squadra, l'albergo adiacente allo Juventus Training Center compie un ulteriore passo in avanti.

Uno spazio contemporaneo, accogliente ed esclusivo. Ma c'è di più. Questa è la prima struttura alberghiera realizzata in in collaborazione con un club calcistico. E nasce per offrire la possibilità di vivere da vicino gli eventi sportivi, ma anche scoprire le eccellenze culturali e gastronomiche del territorio.

Gli 11.200 metri quadrati di superficie ospitano il Centro Congressi, il ristorante, il lounge bar, l'area benessere, un ampio giardino e 138 camere, divise in cinque tipologie: Confort, Deluxe, Executive, J|Executive e Suite. A queste si aggiungono le stanze riservate alla squadra bianconera e allo staff tecnico, cui è dedicata un’ampia zona che ospiterà i ritiri pre-partita.

Il J|Hotel si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana dell’area portato avanti dalla società bianconera, che comprende l’Allianz Stadium, lo Juventus Training Center, il J|Medical, la scuola WINS-World International School e la sede del club. Appunto, innovazione.