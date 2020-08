Idee chiare per la Juventus: Higuain e Khedira non rientrano più nel progetto

Archiviata la risoluzione consensuale con Matuidi, la Juve va ora in pressing su Higuain e Khedira: entrambi con la valigia in mano.

Non c'è tempo da perdere. E la lo sa bene per non dire benissimo. Ore intense in casa Continassa, alle prese con un nuovo progetto tecnico da costruire. Garantisce Andrea Pirlo, ovvero l'ultima intuizione del presidente Agnelli. Sullo sfondo un'annata deludente, malgrado lo scudetto, da archiviare senza rimuginare oltremisura. Sullo sfondo, soprattutto, un organico da ritoccare e svecchiare.

Niente più Blaise Matuidi, ufficializzato in mattinata dall'Inter Miami. Niente più Sami Khedira e Gonzalo Higuain. O meglio, questa è la doppia intenzione della Vecchia Signora, ma che inevitabilmente si dovrà tramutare dalla teoria alla pratica.

Missioni complicate, stipendi alla mano, ma da centrare improrogabilmente. Ecco perché, nelle utime ore, la ha accelerato con i rispettivi entourage. Vietato tergiversare, specialmente considerando come nella passata edizione del mercato estivo l'intenzione sia sul tedesco sia suall'argentino fosse la medesima. Parola chiave: addio.

Altre squadre

Scenario, quindi. destinato a concretizzarsi un anno dopo. Nessun rimpianto, pura e semplice voglia di andare avanti. Legati entrambi a Madama fino al 2021, Khedira e Higuain hanno iniziato a guardarsi attorno. Nulla di avanzato, al momento, ma i titoli di coda sono ormai dietro l'angolo e i diretti interessati ne sono perfettamente al corrente.

E se per Khedira la risoluzione contrattuale sembra essere l'unica via percorribile, con annesso carico residuo a bilancio di 108 mila euro, il vero scoglio è legato alla situazione del Pipita. Che, dal canto suo, nella potenza di fuoco bianconera pesa poco più di 18 milioni.

Insomma, lavori in corso. Ma con la strategia juventina chiara e inequivocabile: Khedira e Higuain non faranno parte della rosa guidata da Pirlo.