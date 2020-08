Addio Juventus, è ufficiale: Matuidi all'Inter Miami

Mancava solo l'ufficialità per il saluto definitivo della a Blaise Matuidi. Dopo l'annuncio dell'addio ai bianconeri nella giornata di ieri, la conferma da parte della sua nuova squadra: il centrocampista francese giocherà nella , precisamente per l' Miami CF.

La nuova squadra di Matuidi è di fatto quella appartenente a David Beckham, che dopo la sua carriera da giocatore ha deciso di investire nel calcio come proprietario, puntando sulla squadra di Miami che partecipare alla MLS dalla prossima annata statunitense.

Lo stesso Beckham ha ringraziato pubblicamente Matuidi per la sua scelta:

"Benvenuto in famiglia. Sono stato fortunato a giocare con Blaise a Parigi e ho visto che giocatore e persona straordinaria è, quindi non vedo l'ora che porti quel talento nel nostro club. Blaise, sei una persona fantastica e troverai una nuova fantastica casa a Miami per te e la tua bellissima famiglia. Avere un vincitore della Coppa del Mondo nel nostro team, il primo ad entrare a far parte della MLS, è un vero onore per noi. Hai vinto molti trofei nella tua carriera amico mio e so che condividi il mio sogno di vincere anche con noi. Non potrei essere più felice che tu abbia scelto l'Inter Miami FC".