Ibrahimovic sta con Allegri: "Bel gioco? No, conta solo vincere"

Zlatan Ibrahimovic sostiene Massimiliano Allegri, criticato spesso per il gioco della sua Juventus: "La pensiamo uguale, contano solo i risultati".

Deciso e diretto. Zlatan Ibrahimovic è questo, prendere o lasciare. Quando lo svedese parla, i titoli sono assicurati. Soprattutto se l'oggetto delle dichiarazioni dell'attaccante dei Los Angeles Galaxy è il calcio italiano.

A margine della gara di persa per 3-2 contro i , nella quale Ibrahimovic è stato protagonista con un goal e un assist, lo svedese ha infatti parlato di e al 'Corriere dello Sport'.

Famoso per aver vinto titoli nazionali e coppe in ogni club in cui abbia mai giocato, Ibrahimovic ha ribadito ancora una volta quale sia la sua idea di calcio e di vittoria, in linea con quanto espresso da Massimiliano Allegri anche dopo l'eliminazione con l' : non conta il bel gioco, conta vincere.

"Contano solo i risultati, non il bel gioco. Sono d’accordo, la penso come lui. Siete voi giornalisti che dovreste mettervi d’accordo: volete il bel gioco, ma se una squadra perde la giudicate solo dai risultati. In questo la pensiamo allo stesso modo: contano solo i risultati. Il bel gioco non conta. La è arrivata in finale e ha perso con e ".

Ad eliminare la Juventus dalla Champions League quest'anno è però stato il sorprendente Ajax di Erik ten Hag, squadra che con il suo bel gioco ha fatto innamorare tutta Europa.