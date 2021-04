Formazioni Chelsea-Porto: Mount e Pulisic dietro Havertz

Il Chelsea cerca l'accesso alla semifinale di Champions: sulla strada dei ragazzi di Tuchel c'è il Porto, sconfitto nell'andata giocata in Portogallo.

La Champions League è entrata nella sua fase conclusiva, quella nella quale i dettagli assumono un'importanza clamorosa: a breve si conosceranno le quattro semifinaliste e il Chelsea ha ottime possibilità di far parte di questo ristretto gruppo.

Lo 0-2 ottenuto sul campo del Porto nell'andata dei quarti è una garanzia in vista del ritorno a Londra: ai portoghesi servirebbe un successo con almeno tre goal all'attivo (a patto che gli inglesi non ne segnino due) in quel di 'Stamford Bridge', non proprio una passeggiata di salute.

Tuchel schiera la difesa a tre, James e Alonso sugli esterni. Centrocampo di qualità con Jorginho e Kanté. In attacco Havertz sarà il falso 9, alle sue spalle Mount e Pulisic. Solo panchina quindi per Giroud. Fuori Kovacic e Werner.

4-4-2 per Sergio Conceiçao: Taremi e Marega compongono il tandem d'attacco, supportato dai centrocampisti Sergio Oliveira, Uribe, Otavio e Corona. Dietro è intoccabile Pepe, leader della difesa: accanto a lui Mbemba, Manafa e Zaidu Sanusi sugli esterni. Chiavi della porta affidate a Marchesin.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kantè, Jorginho, Chilwell, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Oliveira, Grujic, Uribe; Corona, Marega, Otavio.