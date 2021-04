Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali: c'è Thiago Silva

Tuchel ritrova il brasiliano al centro della difesa. Conceicao si affida al tridente Corona-Marega-Otavio per credere nell'operazione rimonta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CHELSEA-PORTO

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kantè, Jorginho, Chilwell, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Oliveira, Grujic, Uribe; Corona, Marega, Otavio.

Lo scenario del Ramon Sanchez-Pizjuan ospita anche il secondo atto tra Chelsea e Porto. Sei giorni fa i Blues hanno indirizzato la qualificazione grazie ai goal di Mount e di Chilwell che valgono molto più di un’ipoteca con vista sulla top 4 del continente.

Per la sfida di ritorno Tuchel vara il consueto 3-4-2-1: al centro della difesa c’è Thiago Silva, a comporre il terzetto con Azpilicueta e Rudiger, a protezione di Mendy tra i pali. In mezzo al campo Jorginho nei panni di “play” affiancato da Kanté. Sulle fasce ci saranno Chilwell a sinistra e James a destra. Davanti Mount e Pulisic a sostegno di Havertz.

Sul versante opposto c’è il Porto chiamato alla grande impresa per ribaltare le sorti di un confronto che sembra già segnato. Coinceicao sceglie l’abito del 4-3-3 per alimentare le speranze di approdo in semifinale. Davanti a Marchesin, linea a quattro composta da Manafà, Mbemba, Pepe e Zaidu. In mediana Sergio Oliveira e Uribe orbiteranno al fianco di Grujic. In attacco largo al tridente Corona-Marega-Otavio.