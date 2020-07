Fiorentina-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Cagliari nella 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 luglio 2020

8 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Beppe Iachini ospita il Cagliari di Walter Zenga nella 31ª giornata di . I toscani hanno 34 punti in classifica, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, i sardi si trovano in 11ª posizione a pari merito con il a quota 39, con un cammino di 10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. In palio punti per la zona centrale della graduatoria.

Nei 38 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa, i viola dominano con 26 vittorie, 7 pareggi e 5 affermazioni rossoblù. L'ultima vittoria dei sardi in casa della Fiorentina risale al 13 maggio 2018, quando i rossoblù di Diego Lopez vinsero 1-0 con rete di Pavoletti, attualmente ai box per la seconda operazione al crociato della stagione.

I toscani arrivano da un pareggio, 2 sconfitte di fila e una vittoria fuoricasa nell'ultima gara contro il Parma, i sardi invece sono reduci da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta interna con l'Atalanta negli ultimi 4 impegni.

Federico Chiesa, Dusan Vlahovic ed Erick Pulgar sono i migliori marcatori dei viola con 6 goal segnati ciascuno, il brasiliano João Pedro, invece, è il bomber del Cagliari con un bottino di 17 reti realizzate. La Fiorentina ha collezionato In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-CAGLIARI

Fiorentina-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 8 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 78° fra le due formazioni in Serie A, è previsto per le ore 19.30.

La partita Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Fiorentina-Cagliari anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vedere la gara mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri c'è la possibilità di acquistare un pacchetto fra quelli proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione anche delle gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida Fiorentina-Cagliari anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Iachini potrebbe rilanciare Chiesa in attacco in coppia con uno tra Vlahovic o Cutrone, con Ribery in forte dubbio dopo l'infortunio di Parma. A centrocampo Pulgar sarà il playmaker, con Duncan e Castrovilli mezzali. Sulle due fasce a destra Lirola è favorito su Venuti, a sinistra ci sarà Dalbert. Assenza pesante in difesa, dove mancherà per squalifica capitan Pezzella: spazio a Ceccherini nella linea a tre davanti a Dragowski con Milenkovic e uno tra Igor o Caceres.

Zenga avrà squalificato Carboni in difesa dopo l'espulsione rimediata contro l' e dovrà valutare le condizioni di Nainggolan, acciaccato per un problema al polpaccio. Il belga potrebbe essere tenuto a riposo precauzionale per non aggravare la situazione. Se così fosse nel centrocampo rossoblù potrebbe ritrovare spazio Cigarini, completando il reparto con Ionita e Rog, mentre sulle fasce dovrebbero giostrare Nandez e Lykogiannis. Nella difesa a tre, out ancora anche capitan Ceppitelli per infortunio, dovrebbe rivedere la maglia da titolare l'estone Klavan accanto al polacco Walukiewicz e a Pisacane. Fra i pali ci sarà Cragno.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.