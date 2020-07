Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ribery e Birsa titolari

Nella Fiorentina ci sono Venuti e Lirola titolari, spazio anche per Vlahovic. Cagliari con Mattiello e Lykogiannis, panchina per Pisacane.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lykogiannis, Klavan; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

Gara importante in chiave salvezza ed , quella che si gioca al Franchi tra e . Ancora una volta nel ricordo di Astori, viola e rossoblù scendono in campo per avvicinare la zona continentale o allontanarsi da quella calda.

La Fiorentina ritrova Ribery in avanti, così come Vlahovic, prima punta, e Chiesa esterno d'attacco: Bemuti e Lirola sono gli esterni di centrocampo, mentre Badelj e Duncan gli interni. Davanti a Dragowski ci saranno Milenkovic, Ceccherini e Caceres.

Zenga risponde con il 3-5-2 e il duo Simeone-Joao Pedro come attaccanti. Birsa titolare a sorpresa, con Rog, Nainggolan e Nandez in mezzo al campo: Mattiello sulla fascia. In porta Cragno sarà difeso da Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis.