Serie A, 30ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

La Juventus si libera del Torino e allunga in classifica in attesa della Lazio, che giocherà questa sera contro il Milan.

Non si ferma la , che senza troppe difficoltà (anche se non manca qualche momento di paura) fa suo anche il Derby della Mole. In attesa che giochi la , la Vecchia Signora si porta a sette punti di vantaggio sui biancocelesti. La squadra di Sarri contro il ha continuato a mostrare i passi avanti a livello di gioco e prestazione e, cosa da non sottovalutare, ha potuto anche gioire per la prima rete su punizione di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. Le altre reti sono state segnate da Paulo Dybala ( arrivato alla quinta gara consecutiva a segno ), da Cuadrado e dalla sfortunata autorete di Djidji. Ci sono anche però note negative per la : De Ligt e Dybala sono stati ammoniti e salteranno la partita contro il Milan .

IL TABELLINO

Marcatori: 3' Dybala (J), 29' Cuadrado (J), 51' pt rig. Belotti (T), 61' Ronaldo (J), 87' aut. Djidji (T)

Altre squadre

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic (49' Matuidi), Rabiot; Bernardeschi (56' Douglas Costa), Dybala (80' Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (84' Djidji); De Silvestri (80' Edera), Meité, Lukic, Ola Aina (84' Ansaldi); Verdi (68' Millico), Belotti, Berenguer. All. Longo

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Bonucci (J), Pjanic (J), De Ligt (J), Izzo (T), Aina (T), Dybala (J)

Espulsi: -