L'Al Nassr vince anche "senza" Cristiano Ronaldo: per il portoghese proteste, giallo e sostituzione

L'Al Nassr batte l'Abha e vola in semifinale di King's Cup, ma per CR7 la serata è da incubo: cartellino giallo e prima sostituzione in Arabia.

L'Al Nassr ha fatto il suo dovere. Cristiano Ronaldo no. E dopo la sfuriata della scorsa partita il portoghese ha fatto il bis, stavolta rimediando anche il cartellino giallo e la sostituzione.

Eppure l'Al Nassr parte benissimo a Riyadh di fronte al proprio pubblico, e dopo 20' è già sul doppio vantaggio contro l'Abha nei quarti della Coppa nazionale. Il match e la qualificazione sembrano già al sicuro, ma Ronaldo sbaglia tante palle goal - anche sotto porta - e non nasconde segni di nervosismo.

Come quando viene fermato, lanciato da solo in contropiede, dal fischio finale del primo tempo. Il portoghese prende la palla in mano, la calcia lontano con un palese gesto di stizza poi si gira furioso verso l'arbitro, protestando platealmente. Ammonizione inevitabile.

Nella ripresa la situazione per CR7 non migliora: l'ex United non trova mai la porta e fallisce una punizione dal limite, mentre il suo Al Nassr dilaga sul 3-1. Il portoghese, alla fine, risulta a sorpresa tra i peggiori in campo della squadra di Rudi Garcia, che lo richiama in panchina al minuto 87. Per la prima volta in assoluto da quando il portoghese è atterrato in Arabia.

Serata storta per Ronaldo, che adesso punta a rifarsi tra pochi giorni: il 18 marzo per l'Al Nassr è in programma la stessa partita nello stesso stadio contro lo stesso avversario, ma stavolta valida per il campionato. Vedremo se CR7 riuscirà a lasciare la sua insofferenza fuori dal campo.