Cristiano Ronaldo, sconfitta pesante con l'Al Nassr e forte nervosismo a fine gara: "Restiamo concentrati"

Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr sconfitti dall'Al Ittihad nel big match del campionato arabo: per l'ex United secondo posto e tanto nervosismo.

Notte da incubo per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il suo Al Nassr ha perso lo scontro diretto contro i rivali dell'Al Ittihad che avevano già buttato fuori il portoghese dalla corsa alla Supercoppa d'Arabia. Dopo quella semifinale per il primo trofeo stagionale, oggi la squadra di Nuno Espirito Santo strappa dalle mani dell'ex United anche il primo posto in classifica della Serie A saudita (+1).

L'unico tiro in porta di CR7, mai in partita come la sua squadra nonostante la sconfitta di misura ad opera di Romarinho, è arrivato al minuto 92. Per l'attaccante si tratta della seconda gara di fila senza segnare nella Saudi Pro League.

Palese il nervosismo di Ronaldo, anche durante la gara: il portoghese sbuffa, guarda in alto, allarga le braccia e si porta le mani sui fianchi, come spazientito e incredulo.

Ma è al fischio finale che Ronaldo sembra perdere del tutto il controllo: sotto il settore dei suoi tifosi per applaudirli, il portoghese inizia ad urlare contro qualcuno e allontana anche i compagni di squadra che cercano di calmarlo. L'ira con cui calcia via una bottiglietta prima di rientrare nel tunnel è la fotografia della sua serata.

Nel post gara Cristiano ha poi cercato di riportare il sereno con un post social in cui la sua squadra appare compatta in mezzo al campo:

"Scontenti per il risultato - twitta CR7 - ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra stagione e sulle partite che arriveranno. Grazie a tutti i tifosi dell'Al Nassr per il supporto, sappiamo che possiamo sempre contare su di voi!"

Il prossimo impegno dell'Al Nassr di Ronaldo è in programma il 14 marzo per i quarti di finale di King Cup contro l'Abha.