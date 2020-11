Cosa vince il vincitore della Nations League?

Nel 2021 si giocherà la seconda fase finale della Nations League: nella prima edizione fu il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

, , e hanno conquistato un posto nella fase finale della 2020/2021. Conclusa la prima parte, con i gironi che hanno portato a retrocessioni e promozioni, le quattro big giocheranno nell'ottobre del 2021 per entrare nell'albo d'oro del torneo.

Nella prima edizione fu il di Cristiano Ronaldo a trionfare, battendo in finale l' , mentre l' si qualificò terza e la quarta: radicale cambio delle partecipanti alle fase finale di Nations League e nuovo re d'Europa in questo torneo che ha praticamente abolito le amichevoli.

FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE, COSA SI VINCE?

Il trofeo per la regina del torneo UEFA rappresenta tutte le 55 federazioni nazionali UEFA, ispirato allo stesso logo della Nations League, ed è realizzato in argento. La coppa pesa 7,5 kg ed è alta 71 cm. Si tratta di un riconoscimento appena nato e per ora considerato non d'elite, alla pari, ad esempio, di quello della Confederations Cup.

Altre squadre

Hélder Pombinho, direttore creativo del brand agency per il trofeo, aveva raccontato l'ideazione del premio:

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

"La prima cosa che volevamo era che la gente iniziasse a pensare cosa rappresentasse questo trofeo, l'apice per una nazione e l'elevazione della sua bandiera. Quando guardiamo alzare questo trofeo, è come se vedessimo sollevare le bandiere di tutte le nazioni nel momento della vittoria della competizione".

TROFEO 'ITALIANO'

Ideato dal designer Pombinho, il trofeo è però made in Italy, precisamente realizzato ad Avellino. E' stata infatti l'azienda italiana Iaco Group a creare il trofeo della Nations League, dopo aver fatto lo stesso con i riconoscimenti alzati al cielo dai vincitori di , e .