Che cos'è NXGN? I vincitori delle edizioni precedenti, NXGN Nine e tutto ciò che c'è da sapere sul premio e le classifiche

Tutto quello che c'è da sapere sul prestigioso premio di GOAL dedicato ai migliori talenti Under 19 del calcio mondiale.

Chi sarà il prossimo crack del calcio? Da dove verrà fuori il prossimo Lionel Messi? Vedremo mai un altro giocatore come Cristiano Ronaldo? Queste sono domande che affollano la mente dei tifosi di tutto il mondo.

I 'Wonderkids' - i ragazzi prodigio, i migliori giovani talenti in circolazione - incuriosiscono ed entusiasmano gli appassionati, intrigati da come potrebbe svilupparsi la carriera di una stella in rampa di lancio.

NXGN è la casa dei giovani talenti, il luogo dove scoprire i campioni del futuro.

In questo articolo vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere su NXGN, sul premio e le classifiche, sui vincitori precedenti e tanto altro.

Cos'è NXGN?

NXGN è la classifica stagionale dei migliori giovani calciatori di età pari o inferiore a 19 anni. Istituita nel 2016, l'edizione maschile di NXGN ha presentato al mondo ogni anno i 50 migliori talenti della stagione, con il calciatore in cima alla graduatoria incoronato vincitore tra il 2016 e il 2022. L'edizione femminile di NXGN invece è stata istituita nel 2020 e, per il 2023, passa da un elenco di 10 giocatrici ad una lista di 25.

Come viene stabilita la classifica NXGN?

I giocatori delle classifiche NXGN sono segnalati dagli esperti delle redazioni di GOAL di tutto il mondo e selezionati dagli specialisti di calcio giovanile di NXGN, che monitorano i migliori talenti durante tutto l'anno.

Cos'è NXGN Nine?

Nel 2023, invece di essere previsto un vincitore NXGN per ogni classifica, ce ne saranno nove, con l'introduzione della NXGN Nine. Questi nove giocatori sono considerati i talenti col maggior potenziale per crescere e diventare stelle di livello mondiale. Ognuno di loro riceverà il premio NXGN.

L'elenco dei precedenti vincitori di NXGN

Qui potrete trovare i vincitori maschili e femminili di NXGN dal 2016:

NXGN, i vincitori maschili

Anno Vincitore Secondo classificato Third 2016 Youri Tielemans Breel Embolo Gianluigi Donnarumma 2017 Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe Christian Pulisic 2018 Justin Kluivert Gianluigi Donnarumma Vinicius Jr 2019 Jadon Sancho Vinicius Jr Callum Hudson-Odoi. 2020 Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood 2021 Ansu Fati Eduardo Camavinga Gio Reyna 2022 Jude Bellingham Florian Wirtz Gavi

Youri Tielemans ha vinto l'edizione inaugurale NXGN nel 2016. Allora all'Anderlecht, Tielemans si è aggiudicato il premio davanti a Breel Embolo e Gianluigi Donnarumma. L'anno successivo a conquistare il titolo NXGN è stato proprio Donnarumma, con Kylian Mbappe e Christian Pulisic giunti rispettivamente secondo e terzo.

Justin Kluivert è stato il vincitore NXGN 2018, con Donnarumma secondo e Vinicius Junior terzo. Nel 2019 a vincere NXGN è stato l'inglese Jadon Sancho, con Vinicius Jr e Callum Hudson-Odoi a completare il podio.

Nella tabella posta sopra, l'elenco completo dei vincitori NXGN maschili.

NXGN, le vincitrici femminili

Anno Vincitrice Seconda classificata Third 2020 Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina 2021 Hanna Bennison Nikita Tromp Alison Gonzalez 2022 Melchie Dumornay Mary Fowler Haley Bugeja

Lena Oberdorf è stata la vincitrice del primo premio NXGN femminile nel 2020, seguita dal talento tedesco Jordyn Huitema e da Claudia Pina.

La giovane svedese Hanna Bennison ha vinto l'edizione successiva nel 2021, mentre la stella di Haiti Melchie Dumornay è stata incoronata vincitrice NXGN nel 2022.