Calhanoglu all'Inter, è fatta: l'ex Milan arriva a parametro zero

Il fantasista turco, il cui contratto col Milan scade tra pochi giorni, non rinnoverà con i rossoneri e ha raggiunto l'accordo con l'Inter.

Hakan Calhanoglu lascia il Milan , ma non Milano. Con un colpo di coda, Beppe Marotta ha ottenuto il "sì" del trequartista turco che, dopo il pessimo Europeo disputato dalla sua Nazionale, domani si recherà a Milano per effettuare le visite mediche col club nerazzurro.

Una notizia che non farà certo piacere ai tifosi rossoneri che perderanno a costo zero il loro numero 10 che, per di più, andrà ad indossare la maglia dei rivali nerazzurri. Probabilmente sarà lui a sostituire Christian Eriksen, che probabilmente non potrà più giocare nel campionato italiano .

