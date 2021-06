Sky Sport DE - Accordo Kostic-Inter: ma serve la cessione di Hakimi

Secondo Sky Sport Germania, l'Inter avrebbe raggiunto un accordo con Filip Kostic: il serbo costa tra i 20 e i 25 milioni, finanziati da Hakimi.

Metabolizzato l'addio di Conte con la nomina di Simone Inzaghi, l'Inter ora deve rivolgere la propria attenzione al mercato e alle indicazioni in tal senso del nuovo allenatore: secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di 'Sky Sport', sono attese novità importanti in entrata per quanto riguarda la fascia sinistra.

I nerazzurri, infatti, avrebbero raggiunto un'intesa con Filip Kostic, esterno serbo di 28 anni in forza all'Eintracht dove ha chiuso la stagione con 4 goal e ben 17 assist, tutti arrivati in Bundesliga.

Il costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 20-25 milioni, finanziati dalla cessione di Hakimi: dopo il PSG per il marocchino si è fatto avanti anche il Chelsea campione d'Europa, e l'Inter già si stropiccia le mani per la potenziale asta al rialzo scatenata dalle due contendenti.

Kostic è un profilo molto gradito ad Inzaghi, perfetto per giocare sull'out mancino nel 3-5-2 adoperato dall'ex tecnico della Lazio: nella stessa porzione di campo restano in bilico le posizioni di Perisic e Young, che potrebbero partire per alleggerire il monte ingaggi in nome della sostenibilità finanziaria invocata a più riprese dal presidente Steven Zhang.