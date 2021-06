Eriksen via dall'Inter? "Giocare con un defibrillatore in Italia è impossibile"

Secondo il presidente della Società Italiana Cardiologia dello Sport giocare con un defibrillatore cardiaco sottocuteneo in Italia è impossibile.

La vita riconquistata e tutto il resto, ovviamente, importa meno. Resta comunque, anche se secondaria, la curiosità circa il futuro calcistico di Christian Eriksen che, com'è noto da qualche ora, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'installazione di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.

Lucio Mos, presidente della Società Italiana Cardiologia dello Sport, ai microfoni di Fanpage ha fatto il punto sui possibili scenari, compreso l'ottenimento dell'idoneità sportiva per tornare a giocare:

"Generalmente è una misura permanente, però in alcuni casi potrebbe anche interessare un periodo più breve, anche se dubito molto che sia questo il caso. Bisogna conoscere la diagnosi, se è già stata fatta. Sono esami particolari, ci vuole un po' di tempo".

Gioca in Serie A? Per Mos zero possibilità:

"In Italia assolutamente no, non c'è discussione. I protocolli italiani prevedono che non possa essere ottenuta. Potrebbe averla soltanto per il biliardo, gli scacchi, sport di questo tipo. Noi abbiamo la legislazione più protettiva nei confronti dell'atleta di tutta l'Europa".

Altri giocatori come Daley Blind hanno continuato a giocare nonostante l'installazione dell'ICD, ma chiaramente bisogna considerare tutte le diversità dei vari casi in questione.

In generale, credo che non possa continuare a giocare. [...] Tra l'altro, negli sport di contatto, avere un defibrillatore cardiaco sottocutaneo potrebbe essere molto pericoloso, nel caso di traumi allo stesso dispositivo. La legislazione all'estero non è così rigida come in Italia, però dubito che possa riprendere a giocare a pallone".

Stando così le cose, sembra dunque che il futuro di Eriksen sarà altrove: dopo aver conquistato lo Scudetto, possibile addio ai nerazzurri. Questioni però future e secondarie, davanti alla salute del centrocampista danese.