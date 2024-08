Renato Maisani

Direttore Editoriale GOAL Italia | Editorial Director Europe FootballCo

Nato e cresciuto a Catania, ho iniziato a lavorare nel campo dell'informazione online e per GOAL nel 2006. Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Governo dell'Unione Europea e Politica Internazionale, mi sono trasferito a Milano per lavorare nella sede italiana di Perform, poi divenuta DAZN. Dal 2021 ricopro l'incarico di Direttore Editoriale dell'edizione italiana di GOAL e dal 2022 anche quella di Direttore Editoriale Europeo dei siti di proprietà di FootballCo. All'attivo due libri: "Il valore speciale di un goal" (2015), "Leicester - Un sogno diventato realtà" (2016).