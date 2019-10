Atalanta, Zapata si ferma in Nazionale: infortunio muscolare con la Colombia

Duvan Zapata sostituito al 23' del primo tempo durante l'amichevole tra Colombia e Cile: problema all'adduttore per l'attaccante dell'Atalanta.

Non arrivano buone notizie per i tifosi dell' e per tutti i fantallenatori che hanno puntato su Duvan Zapata : l'attaccante nerazzurro si è infortunato durante l'amichevole giocata dalla sua contro il .

Il bomber colombiano si è fermato al 23' del primo tempo del test amichevole giocato dalla sua nazionale ed è stato sostituito dal ct Queiroz: il giocatore ha lasciato il campo toccandosi la gamba destra nella zona dell'adduttore.

Da valutare ovviamente l'entità del problema muscolare: soltanto gli esami strumentali sapranno fare chiarezza sui tempi di recupero di Zapata, fondamentale punto fermo nell'Atalanta di Gasperini, impegnata sul difficile campo della nel prossimo turno di campionato.