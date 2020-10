Atalanta-Ajax dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida l'Ajax nella 2ª giornata del Gruppo D di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-AJAX: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 27 ottobre 2020

27 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa l'Ajax di Erik Ten Hag nella 2ª giornata del Gruppo D di . I bergamaschi hanno travolto fuoricasa per 4-0 il Midtjylland nella prima gara, portandosi in vetta al girone con 3 punti, gli olandesi invece hanno perso di misura contro il Liverpool nel primo turno.

Si tratta in assoluto del primo confronto della Dea contro una formazione olandese nelle Coppe europee. L'Ajax, dal canto suo, ha un bilancio complessivo di 11 sconfitte, 7 pareggi e 6 vittorie contro squadre italiane in Champions League in 24 gare disputate.

I nerazzurri cercheranno di riscattare in Europa il secondo passo falso consecutivo in campionato, visto che sono reduci da una sconfitta casalinga contro la Sampdoria, mentre i Lancieri vorranno confermare il loro momento esaltante dopo il pirotecnico 13-0 inflitto al malcapitato VVV Venlo in Eredivisie e aver stabilito il nuovo primato di goal segnati nel massimo torneo dei Paesi Bassi.

Sarà il debutto ufficiale per la Dea al Gewiss Stadium in Champions League, visto che nella scorsa stagione i bergamaschi hanno giocato le loro partite interne allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Ajax, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-AJAX

Atalanta-Ajax si disputerà martedì 27 ottobre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d'inizio in programma alle ore 21.00. Sarà il primo confronto in Champions League fra le due formazioni.

Sarà Sky, che detiene i diritti della competizione, a trasmettere la sfida di Champions League Atalanta-Ajax. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi preferisse, potrà seguire Atalanta-Ajax anche in diretta . La gara, mediante Sky Go, sarà visibile per gli abbonati Sky su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer e notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale del portale.

Una seconda opzione aperta a tutti è costituita invece da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal avrete la possibilità di seguire Atalanta-Ajax anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Gasperini punterà probabilmente su Duvan Zapata dal 1' come centravanti, con il colombiano in vantaggio sul connazionale Muriel e su Lammers. Alle sue spalle conferma per Ilicic, sempre più in crescita, accanto al Papu Gomez. In mezzo al campo è possibile l'impiego di Pasalic in coppia con De Roon al posto di Freuler, con Hateboer a destra e Gosens sulla corsia mancini. Dietro, davanti al portiere Sportiello, chanche per Romero nella linea a tre difensiva con Toloi e Djimsiti.

Ten Hag schiererà i Lancieri con il 4-3-3 e dovrà sciogliere il dubbio nel tridente d'attacco fra Lassina Traoré e Kudus per il ruolo di centravanti, mentre le due punte esterne saranno sicuramente Neres a destra e Tadic a sinistra. A centrocampo Klaassen sarà il playmaker degli olandesi, con Gravenberch e Blind che dovrebbero agire da interni. Schuurs e Lisandro Martínez saranno i due centrali difensivi, con Mazraoui e Tagliafico esterni bassi. In porta giocherà Onana.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic.