Atalanta-Ajax, le formazioni ufficiali: Ilicic titolare

Nell'Atalanta ci sono Romero e Freuler titolari, panchina per Muriel. Ajax con Traoré prima punta, a centrocampo dal 1' gioca Gravenberch.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Tadic; Neres, Traoré, Antony.

Dopo il trionfo in trasferta contro il Midtjylland, l' di Gasperini cerca conferme in casa, contro l' . La squadra bergamasca ha perso terreno in , decisa a rilanciarsi con la gara di e prendersi la testa della classifica europea.

Gasperini sceglie Zapata in avanti davanti all'imprescindibile Gomez e al rientrante Ilicic: panchina per Malinovskyi e Muriel. Gosens e Hateboer sono gli esterni di centrocampo, mentre Pasalic e Freuler gli interni in virtù del k.o di De Roon. Davanti a Sportiello spazio per Toloi, Romero e Djimisiti.

L'Ajax, reduce dal 13-0 in campionato contro il Venlo, punta su Traoré come prima punta, supportato da Neres e Antony. In mezzo c'è Gravenberch insieme a Klaassen e Tadic, con Onana in porta, Mazraoui e Tagliafico terzini. Al centro della difesa Schuurs e Blind.