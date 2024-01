Ultima settimana di calciomercato: i dieci giocatori che hanno più bisogno di cambiare squadra

Sono diversi i giocatori che hanno bisogno di un trasferimento nel corso di questo mercato: devono cambiare aria per rilanciarsi.

Trovare occasioni nel corso della sessione di mercato di gennaio è sempre stato complicato. Difficilmente il rapporto qualità-prezzo si rileva vantaggioso ed è anche per questo motivo che sin qui la finestra invernale è stata incredibilmente tranquilla. I sussulti sono stati realmente pochi e persino i club della Premier League si sono mossi pochissimo, anche perché frenati dalle normative finanziarie.

Di conseguenza, molti dei giocatori che puntavano disperatamente su un trasferimento per rilanciare le proprie carriere, sono ancora alla ricerca del giusto club dal quale ripartire quando manca una sola settimana al gong che porrà fine a tutte le trattative. Il tempo per chiudere ancora delle operazioni non manca e, come spesso accaduto in passato, gli ultimi giorni di gennaio potrebbero rivelarsi particolarmente caldi.

Quali sono quindi i giocatori che dovranno fare tutto il possibile per provare a cambiare squadra nei prossimi giorni?

GOAL ha stilato una classifica di coloro che in questo momento più hanno bisogno di un trasferimento.