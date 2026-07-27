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1ª Divisione

1ª Divisione - Generale

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1ª Divisione, calendario e risultati

mercoledì 12 agosto
Abha badge
Abha
ABH
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
Al Diriyah badge
Al Diriyah
DIR
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
giovedì 13 agosto
Neom SC badge
Neom SC
NEO
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Abha crestAbha00000000
2Al Ahli crestAl Ahli00000000
3Al Diriyah crestAl Diriyah00000000
4Al Fateh FC crestAl Fateh FC00000000
5Al Hazem crestAl Hazem00000000
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