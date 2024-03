L'unica volta del Bologna in Champions: quando i felsinei furono eliminati dalla monetina

Il Bologna di Bernardini partecipa nel 1964/65 alla Coppa dei Campioni: la monetina determina l'uscita al primo turno nella bella con l'Anderlecht.

Il Bologna, sotto la guida di Thiago Motta, sogna uno storico approdo in Champions League. Non tutti sanno però che pur trattandosi di un grande risultato, per i felsinei non sarebbe la prima volta. C'è infatti un precedente, risalente a 60 anni fa, quello del Bologna di Fulvio Bernardini, che dopo aver vinto lo Scudetto 1963/64 allo spareggio battendo l'Inter di Helenio Herrera, partecipò all'edizione 1964/65 della Coppa dei Campioni.

In quell'occasione i rossoblù emiliani furono particolarmente sfortunati: abbinati all'Anderlecht nel sorteggio del primo turno, furono eliminati dopo 3 gare molto combattute soltanto in seguito al lancio della monetina (all'epoca non esistevano i tiri di rigore) che premiò la squadra belga.