La situazione degli infortunati in casa bianconera in vista della partita di martedì contro la Lazio: verso il recupero anche Alcaraz e Alex Sandro.

Prosegue il periodo negativo della Juventus. Il ko dell'Olimpico contro la Lazio, seppur arrivato allo scadere, ha gettato ulteriori ombre sul lavoro del tecnico toscano e alimentato le polemiche tra i tifosi, complici anche le dure parole di Szczesny nel dopo partita.

Alla Continassa, insomma, il momento non è di certo tra i più sereni. Allegri, però, qualche motivo per sorridere l'ha trovato lo stesso: nella mattina di Pasqua, a tre giorni dalla seconda sfida ravvicinata contro i biancocelesti, stavolta in programma allo Stadium e valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, Kostic è tornato ad allenarsi con la squadra, tornando dunque di fatto a disposizione dell'allenatore.

Come riportato da Romeo Agresti, anche Alcaraz e Alex Sandro stanno recuperando dai rispettivi infortuni e potrebbero essere convocati.