Lazio-Juventus, Szczesny manda un duro messaggio: "Dobbiamo andare a giocare a calcetto con gli amici"

Il portiere della Juventus non usa giri di parole dopo l'ennesimo risultato negativo: "Ognuno deve imparare a gestire questa pressione".

La Juventus continua a perdere colpi. Contro la Lazio, la possibile gara della svolta, è arrivata al contrario una sconfitta pesantissima. L'1-0 firmato Marusic offre il fianco scoperto alle inseguitrici Bologna e Roma, che lunedì potrebbero avvicinarsi ai bianconeri in caso di successo.

Appena due punti nelle ultime quattro partite per una Juventus da zona retrocessione nell'ultimo mese. Attualmente Madama si trova a +8 sul quinto posto, ma la Roma deve ancora scendere in campo a Lecce. In più corre l'Atalanta, a -9 ma con due gare in meno rispetto alla Juventus. Insomma, il terzo posto regge, ma continuando così sarà dura.

"E' un momento che ti fa capire che ognuno di noi ora deve fare di più, deve dare di più per la Juventus" ha gridato Wojciech Szczesny al termine della partita persa contro la Lazio. "E' un momento molto negativo, siamo consapevoli che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza per portare a casa dei punti".