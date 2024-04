Dal Bologna al Girona, è l'anno delle outsider: chi sta per qualificarsi alla nuova Champions League

I felsinei, gli spagnoli, ma anche Aston Villa e Union St. Gilloise: sono tante le sorprese concretamente in corsa per la qualificazione.

Una delle critiche più comuni alla nuova Champions League è che sarà una competizione ancora più prevedibile, che le squadre più ricche del continente continueranno a dominare. E molto probabilmente è una critica fondata.

Il nuovo "modello svizzero" aumenterà infatti le reti di sicurezza a disposizione delle squadre più grandi durante le otto partite del girone: anche quelle che finiranno al 24° posto potranno comunque accedere agli spareggi e, potenzialmente, passare alla fase a eliminazione diretta.

Detto questo, i piani per riservare diversi posti nella competizione in base alle precedenti prestazioni europee sono stati accantonati dopo forti reazioni negative. E così, a differenza della proposta della Super League, ogni club dovrà guadagnarsi il diritto di giocare ogni anno nella competizione, nonostante i parametri di qualificazione siano lungi dall'essere perfetti.

Si tratta di una verità scomoda che molti top club stanno scoprendo a proprio rischio e pericolo in questa stagione. In che senso? Nel senso che, in tutta Europa, questa è stata la stagione delle outsider. Che ora vogliono conquistarsi il proprio posto nella nuova Champions League.