C Factor: Mario Perlingieri, la stellina che fa volare il Benevento

L’attaccante classe 2005 sta trascinando la Strega: doppietta contro la Turris e primo posto consolidato. Auteri se lo gode, lui sogna Immobile

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Diventare grandi non è mai semplice, specie nel mondo del calcio. Passare dai campi e dai contesti giovanili a spogliatoi di uomini, con uno sport che diventa particolarmente più complesso e agonisticamente competitivo.

Eppure c’è chi questa differenza, evidentemente, è riuscito ad assorbirla rapidamente. Stiamo parlando di Mario Perlingieri, attaccante classe 2005 del Benevento: al suo primo vero anno fra i professionisti, la punta ha segnato già 5 goal in dodici partite, gli ultimi due contro la Turris nel turno numero 13 di Serie C NOW.

Numeri quasi da predestinato, che stanno fotografando l’ascesa di un potenziale talento enorme del nostro calcio.